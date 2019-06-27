東方日報B1：啟德地賣129億　呎價一個月跌8%

近期本港社會不穩，加上有官地撻訂，對地價構成打擊。地政總署公布啟德第4C區1號住宅地，由華潤置地(01109)及保利置業集團(00119)兩家內地發展商以129.16億元奪得，每方呎樓面地價18,080元，較上月批出的貼鄰地，一個月低約7.9%。是次為半年以來，再有中資財團中標啟德地皮。



啟德舊機場跑道區自2018年11月至今，已合共批出7幅住宅地，對上一幅批出的第4C區2號地盤，成交呎價約19,636元，屬九龍東呎價最高地皮。該地與剛批的土地並排而列，同樣享無遮擋海景，故相比之下，今次每方呎批出價明顯下跌近1,600元。至於該區另外5幅已批土地，呎價則介乎約13,523至17,360元。



剛批出的住宅地，總樓面約71.4萬方呎，由於規模較大，即使呎價短期內出現顯著跌幅，但仍屬舊跑道區成交價最貴一幅地皮。該地盤原定在本月14日截標，惟受政府總部公眾通道受阻影響，延遲至上周五，並更改地點截標，最終收到6份標書。



其他入標財團中，內房只有中國海外發展(00688)一家，與會德豐地產合作競投，其他參與者均為「本地薑」，包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)，以及信和置業(00083)與嘉華國際(00173)合資財團等。



是次投得地皮屬全中資財團組合，當中保利置業於啟德有發展經驗，其於2014年以逾39.2億元投得的啟德1I區3號地盤，已興建成龍譽現址。及後亦再投得兩幅官地，包括2015年奪得的屯門第48區青山公路－青山灣段地皮，以及去年中標的油塘住宅地。



至於華潤置地則較為積極收購私人項目，最矚目為去年斥資59.29億元購入南區壽山村道39號，成交價更為香港私人住宅市場新高。此外，在2017年亦以11.09億元，買入中環贊善里1至4號項目作重建發展。



以合資形式入標的會德豐地產今次未能中標，反映出價較上月為低。集團主席梁志堅表示，是次僅「輸少少」，出價較上次有調整，承認近日市場環境有所轉變，心理上會轉趨保守。他認為，市況並沒有明顯上落，市場需求仍在，下月截標的另一幅同區住宅地，公司仍會研究入標。



對於啟德住宅地呎價顯著下跌，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，地價回軟屬預期之內，近日社會氣氛對發展商出價一定有影響。但沒有再出現流標情況，反映市場仍有相當支持。他又指，因為近期的社會矛盾，香港發展商出價趨審慎也不難理解。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，未來同區全海景住宅地呎價料最多約19,000元，要再破頂有難度。他又指，該新批項目，有力打造混合式豪宅，預料落成後實用呎價約3.3萬元起，總投資成本約180億至200億元。

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