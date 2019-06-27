古勝：半新股勝在冇包袱

愈近二十國集團(G20)峰會，港股市況就愈靜，周三(26日)全日成交僅648億元。缸邊友都抱住唔做唔錯的心態看待，搞到魚缸水盡鵝飛，卜架生意淡薄，日子難過！



市場缺乏焦點，藍籌股中，係兩隻醫藥股─石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)靚仔啲，另見金斯瑞生物(01548)、藥明生物(02269)、復星醫藥(02196)及康哲藥業(00867)亦做好，算係較具人氣的板塊。



由於內地醫藥股主要做內銷，即使中美繼續交惡，主要都係貿易、科技和金融範疇，醫藥股受影響有限。有時市場表現反映資金取向，背後確係有一番道理。



本港銀行同業拆息上升，見到地產股表現受壓。下半年有逾萬個新盤單位等住推出市場，按道理買樓期間地產股表現唔會太差，咁呢浪又係咪低吸機會？反正等過埋呢個禮拜再諗部署，皆因一旦中美元首會面的結果係貿易戰升級的話，跌起上嚟唔會少咗地產股一份，到時再落場揀股都未遲。



內銀股建設銀行(00939)、農業銀行(01288)，招商銀行(03968)及中國銀行(03988)都大致回穩。老古都好肯定覺得，若然今個星期的中美元首會面，中國唔肯就範，未來幾個月，美國將會用盡一切手段逼中國埋牆角，而繼科技業後，金融業正是中國又一弱點所在，受攻擊的可能性頗大。



不過，若然投資組合係要維持一定比重的中國金融股，小弟會建議寧選內險股，不選內銀股，皆因內銀股如今的經營處境係內外受敵，內部受經濟不景和壞帳風險上升的困擾，外部就受到保護主義的潛在衝擊，總之禍不單行。反觀內險股，A股市場仍在內地當局的可控範圍內，只要保住內部需求穩定，內險股單係內銷市場仍具可觀的發展潛力，表現有望跑贏內銀股。



半新股中煙香港(06055)股價6月12日上市，招股價4.88元，周三股價突破10元關，且交投熱鬧，都算係呢個月少數表現出色的個股。不過，炒呢類股，同炒博彩股一樣，唔係每個基金或投資者都會沾手，皆因對行業性質抱特別看法。



當然，對炒家嚟講，哪管黑與白，能賺錢的就是好股。此外，見到本周二(25日)掛牌的錦欣生殖(01951)，周三一度飆過上10元樓上，招股價8.54元，都係有成交配合，算係悶市中一個熱點。畢竟喺市況不明朗之下，半新股勝在冇咩包袱。坐啱順風車的話，可以考慮沽出部分先攞番本金，剩低的等於免本，就由佢一路放紙鳶。



東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。