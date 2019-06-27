溫灼培：黃金利淡因素勿忽視

聯儲局料快減息，中國於5月的對上連續6個月增持了黃金儲備。加上美國與伊朗局勢升溫等，均被市場用作解釋近期金價急升的主因。不過，其實市場上有更多利淡金價因素，只是市場視而不見。



印度國內黃金寶石及首飾協會預期，今年當地全年對黃金的需求有機會按年跌10%，主要是國際金價昂貴及印度貨幣盧比兌美元匯價於今年相對弱所致。而美國上月宣布取消印度的最優惠國待遇，亦可視為不利印度經濟因素。另外，根據本港政府統計處數字，中國5月經香港的淨黃金進口量按月大減50.4%。這一切均反映出黃金的實質需求不足。



是次金價升浪是由5月底開始，累積升幅一度超越10%。除非戰亂真的在中東爆發，又或全球中央銀行也跟隨中國大舉買黃金，否則單靠聯儲局減些微息率相信不足以支持金價長期維持於1,350美元之上。不過，黃金本身的市場較細小，容易被炒家舞高弄低，所以分析黃金我們不能常用上基礎因素。



最後，截止6月18日於芝加哥期貨市場上，黃金的淨持倉合約張數增至189,681張，屬今年內最高水平。所以從上述數字顯示，現時黃金的炒賣情況確是嚴重。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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