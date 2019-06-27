金曹：大戶淡定 七月可試二萬九

近日股市看來雖然兇險，境外有4個利淡因素，香港本身又有4個壞消息，但恒指仍守住28,000，成交雖然縮減，但股票沽空沒有太大增加，期權的PUT CALL比率相對也正常，沒有挾上1.8以上的高位。投資者似有十足信心，6月27日期指可以在28,000樓上結算，對6月尾G20峰會之後市況也留有一手，暫時並不是睇得太淡。



不排除美國總統特朗普和中國國家主席習近平以大局為重，6月29日星期六雙方會面後，會有解決貿易摩擦的聯合聲明。筆者當然不會天真地認為一個會議可掃除所有障礙，立刻免除關稅，及解除華為的封殺是不可能的。但仍樂觀的估計，雙方會聲明暫停新的關稅及明確指出貿易團隊共同努力解決的問題，特別係照顧中方提出的四大矛盾：取消關稅、合理採購金額、平衡的協議文本及公平對待中國企業。



現時特朗普民意調查落後民主黨10個百份點，肯定有壓力要在6月29日談出點成績出來以提振民意，例如中國下單大量購買大豆及農作物，中國開放市場取消美國汽車或其他商品的關稅等等。問題是中方是否信任特朗普，願意讓步。



臨結期指結算，已見到這幾天7月轉倉，比較積極的是27,400及27,600 PUT、而比較奇怪的是7月、及遠期月份的CALL也選擇29,000。表示大戶仍看好後市可以再試29,000，但29,000之後的上升空間並不多。以引伸波幅18計算，屬於平均數，即只是正常預期一個月約1,400多點上落的波幅。即29,400是七月頂的話，底部也不會低於27,800太多；如果29,000是頂的話，那27,400應有強勁支持。



暫時評估期權大戶面對以下危機，也未特別驚慌。四大本港危機有：大型反《逃犯條例》修訂，演化成圍堵政府大樓，出現緊張對峙；對沖基金唱淡港元衝擊聯繫匯率；證監會調查細價股莊家操控股價；港元拆息上升，或會影響樓市。四大境外危機則有：美國伊朗關係惡化、處於戰爭邊緣；美國細價股下跌、黃金上升、避險情緒升溫；英國硬脫歐、觸發系統危機；德國作為經濟龍頭出現經濟放緩。



估計港股仍會反覆，宜控制注碼。如恒指在中美峰會之後跌穿28,000點，是利淡因素，要小心向下再測試27,400點，否則7月目標仍看29,000點。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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