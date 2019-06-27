陳蓓敏：峰會前缺乏方向　淡友趁機發難

臨近競選活動，特朗普出招漸頻且多變。對華營造會面憧憬，有意考慮對三千億美元中國商品暫緩加徵關稅。卻又以3間中資銀行涉違北韓禁令拒遵傳票，威脅令其失去美元清算資格，另外，他又延遲售賣武器予台灣，免得失中國。其用意，可謂路人皆知。7月4日為美國獨立日，美股料維持向好。主席鮑威爾強烈維護聯儲局獨立性，表明不受政治壓力而減息。但市場仍然維持下半年減息預期，金價節節向上，破千四美元，油價邁向六十美元大關。



恒指衝高至28,500遇阻，周二滬綜指失守三千關口，中資股回軟，恒指跌近四百點，險守28,100水平。月初至今，恒指累升近二千點，月內高位為28,634點，回調實屬正常。因涉及內地私募基金爆煲事件，以及外媒報道美國可能制裁中資銀行，金融股受壓。周二招商銀行(03968)曾跌逾9%，收市跌幅收窄，報38.5元。



正因大市缺乏方向，淡友伺機尋覓目標。上周五有華潤醫藥(03320)、周一有波司登(03998)，周二有招行等，接二連三被襲。波司登由低位1.65元計，累升約24%，徘徊於2元關口。招行則守於100天線的37元關口，7月4日除淨，末期息0.94元人民幣。股價若能突破38.8元，料上試高位。本周因有長周末假期因素和習特會，投資者宜吸納強勢權重股。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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