彭偉新：正榮估值吸引上望5.4元

港股在周二急跌後，走勢似乎有轉為穩定的情況，相信主要是投資者仍然在觀望中美領袖在G20峰會的會面，加上周四為期指結算，以及周五為半年結，投資者在恒指之前升抵50天線與100天線的交匯水平後，趁指數在高位時先行獲利。



不過，過去幾日雖然大市回落，但資金流仍然維持正數，反映投資者仍然對後市未太過看淡。暫時預期港股仍然可在28,000點以上水平徘徊。可能要等7月下半年開局時，才知市場是否仍然可以借美國炒減息消息，來推動大市回升。現時，相信恒指仍然會繼續受制於28,900點，即根據4月15日高位30,280點跌至6月4日低位26,671點的總跌幅，以黃金比率0.618計算所得的反彈目標位。



個股方面，正榮地產(06158)2018年全年合約銷售額逾1,000億元人民幣，躋身全國二十大內房公司之列，去年集團毛利率為22.7%，而透過優化融資渠道，令集團的融資成本明顯回落，加上積極控制成本，即使在內地實行限價的情況下，亦不會對集團的整體毛利構成壓力，預期2019年毛利率會上調至24.5%。預期在今年現有的房源下，全年合約銷售額可以有三成增長，近日集團在南京的剛需盤銷情向好，相信上半年的整體銷售達標率可以達到45%水平，稍為優於部分一線龍頭內房股。



現時市場給予正榮的目標價為6.8元，現價仍然低於目標價接近28%，市盈率屬於同類較低水平，令估值更吸引。



正榮地產的股價於去年9月跌至4.1元低位後，便扭轉之前的下跌走勢，更持續反彈上5.75元後才作回吐，雖然股價曾跌穿所有的移動平均線，6月時曾低見4.6元。不過，技術上未有失守升浪的黃金比率0.618回調支持，而且資金流出的情況已開始逆轉，有望股價在向上升破250天線後再現升勢。投資者可等股價突破4.9元才買入，上望5.4元，若果股價向下跌穿6月低位的4.6元，宜先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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