楊俊文：人幣低位徘徊非佳兆

市場正等待中美兩國元首會面，早前預期兩國會達成若干協議，但最近兩國官方對話顯示見面只會重啟談判，令市場情緒降溫。之前已多次談及人民幣匯價，持續在低位彈也不彈，是中國官方或市場根本沒有預期過G20會談得出甚麼結果，甚至是更差的不再談。所以現階段投資者最好觀望，到真正談得來才入市較穩陣。



息口方面，市場預期7月減息的機會達到100%，然而聯儲局最新暗示可能需要更多數據支持減息，即時減低了7月減息的可能性。同時，美國消費者信心數字跌至2017年以來最低，實現了本欄早前預期，美國經濟外強內弱實況，數字只是失業率低，美國人有錢及時行樂大量短期消費，令之前消費與通脹製造出美國經濟好的假象。



實際上，中美貿易戰令兩邊企業暫停投資，失業率必然上升，再影響消費情緒。美股破頂只是預期再放水，要長升長有，必然要企業賺錢，美股再升空間有限。中港股市方面，美國指中資銀行幫北韓洗黑錢，似乎有意由貿易轉打金融貨幣戰，中資銀行股暫時不宜買入。



股評人 楊俊文



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