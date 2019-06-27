林嘉麒：減息預期冷卻　還看貿戰走向

本周焦點當然是G20中美元首以及雙方貿易大員的分別會面，市場期望重啟貿易談判。在G20舉行之前，聯儲局兩大焦點人物分別前後腳出席活動發表講話，但其言論像冷水般潑向投資者。



首先出場的是聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德。在6月議息會議上，他是十位有投票權中，唯一一位要求立即減息0.25厘的委員。由於其之前極鴿的言論，周二接受訪問前，與未來息口敏感度極高的美國兩年期國債收益率已率先下跌，最低見1.707%，反映市場對其言論抱有很大的減息期望。不過，在訪問期間，布拉德表示，儘管對未來一季及下半年的經濟有憂慮，但並未有實質支持減息的觀點。只是在考慮到美國應該在較快的經濟增速下，而通脹處於目標水平下方，需要先施行「保險性降息」。



同時，他提及完全同意美聯儲主席鮑威爾「我們將採取合適行動來維持經濟復甦」的觀點。在談及息口走勢時，布拉德認為聯儲局毋須要在下月舉行的議息會議減息半厘，只是相信聯儲局在下月減息，但毋須要停止縮減資產負債表，直言有關行動會在今年9月結束。言論一出，美國兩年期國債收益率迅即回落，冷卻了市場降息的預期。



在布拉德訪問完結後，出場的是美聯儲主席鮑威爾。他指，5月初之前美聯儲對經濟有着相對樂觀，惟貿易政策的不確定性，導致未來經濟放緩的可能，他並重申了聯儲局會在G20後評估貿易對美國經濟的影響。從字眼上，未見有十分鴿派的言論，例如：企業投資增速較今年早些時候屬有所放緩、今年早些時候有良好預期等。鮑威爾的言論令美國債息維持反彈的水平，金價及後亦由高位1,440美元水平回落至1,410美元以下，反映市場短期對於減息的失望情緒。



兩位重量級官員的言論確實令市場有點失望，但一次性言論並未改變整體要減息的局勢。美國今年經濟仍然面對着相當大的挑戰，短期先看本周G20會議，中美關係的走向對未來中美，甚至是全球貿易關係有重要性的啟示，也是聯儲局要憂慮的部分。長遠地，又要留意經濟增長的動力，減息只是遲早的事情。而另一方面，令資本市場憂慮的是聯儲局的獨立性及鮑威爾的主席位置。



特朗普曾多次批評聯儲局的決策，亦表示不滿意鮑威爾的表現。鮑威爾在周二再次強調局方的「獨立」角色應得到保持，不應受短期的政治壓力所影響。不過，布拉德近日自爆在最近數個月，曾被問及是否有意擔任聯儲局理事。



要成為聯儲局主席，首先要成為聯儲局理事，而早前特朗普則聲言，可以讓鮑威爾降職為聯儲局理事。有理由相信鮑威爾的職位是岌岌可危，投資市場對特朗普向原來獨立的聯儲局干預的憂慮隨之而增加，雖然布拉德未考慮離職，有關接觸亦只屬試探性質，但長遠一旦聯儲局成為扯線公仔，相信投資市場信心會受到動搖。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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