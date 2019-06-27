美股收市：道指跌11點　標指連挫4日

市場觀望中美元首在二十國集團(G20)峰會期間會的結果，美股收市窄幅上落。道指收報26,536點，跌11點或0.04%；標指收報2,913點，跌3點或0.12%，連跌4日；納指收報7,909點，升25點或0.32%。



個股方面，人造肉初創公司Beyond Meat宣布推出新產品人造牛肉，股價收市急升6.56%。



聯邦快遞上財季經調整盈利按年跌17.5%至13.2億美元，主要受中美貿易衝突及空運需求不振影響。聯邦快遞股價收漲2.53%，報159.92美元。



美國總統特朗普表示，雖然對能與中國達成貿易協議感到樂觀，但非常滿意美國目前的關稅政策，若最終要「出手」將餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅的話，美國已做好準備，稅率將會是「人們絕對能負擔的10%。」值得注意的是，特朗普最新提及是「10%稅率」，有別於他早前曾表示的25%稅率。



美國財長姆紐欽較早前則表示，「我們之前已完成約90%(協議)。我認為有途徑可完成它。」



不過，對沖基金大佬巴斯(Kyle Bass)警告，投資者切勿對周末中美領導人會面過度樂觀，預計將沒有甚麼重要事情能達成，並要有心理準備美國總統特朗普會「晒冷」向中國進口貨品加徵關稅。



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