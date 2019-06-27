【市況改善】上半年強積金表現向好　人均帳賺2.4萬元

受惠美國聯儲局減息預期及憧憬中美重啟貿易談判，6月金融市場氣氛改善，令到本月香港整體強積金(MPF)扭轉5月急跌頹勢，連帶今年上半年亦錄不俗回報。晨星(亞洲)截至本月24日數據顯示，上半年香港整體強積金平均漲7.76%，粗略計算平均每名「打工仔」帳面獲利約24,399元。



美國總統特朗普5月初突然變臉，中美貿易關係急劇惡化，連累環球金融市場顯著受壓，5月份香港整體強積金平均急跌逾4%。惟6月份市況明顯回暖，期內香港整體強積金平均上漲3.45%，為過去5個月來表現最佳1個月，若按截至今年3月底強積金總值8,933億元計算，不計入其後新供款，6月份平均每名「打工仔」帳面獲利約10,848元。



●股票升幅包攬三甲

6月份或今年首6個月表現最佳強積金組合首三位，均由股票類別包攬，而且第一位均是美股組別。美股組別本月上漲6.21%，上半年累漲17.84%。至於6月份單月表現，排名第二位為中國及大中華股票，第三位為香港股票，期內分別上漲6.05%及5.98%。首6個月計算，排名第二位及第三位的組別則為歐洲股票及環球股票，分別上漲13.03%及12.31%。



對於中美貿易關係及聯儲局貨幣政策依然存在變數，「打工仔」應如何部署強積金投資？高富金融集團常務董事謝禮健表示，現時應以不變應萬變，因強積金屬長線投資，需要按個人風險承受能力配置資產，不宜短炒央行減息或中美貿易談判結果。



惟他補充說，若「打工仔」在兩年內退休，但目前強積金組合過分進取的話，可考慮轉倉至保守組合。相反，若「打工仔」仍年輕，或有較高的投資風險承受能力，適宜靜觀其變，繼續維持現有組合。



●環球減息有利港股

他又認為，中美總會就貿易問題達成部分協議，看好下半年港股走勢，因特朗普想爭取連任，同時中國關注經濟放緩風險，故中美態度會轉向軟化。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，多國央行減息機會大，料短期內刺激港股向上。他建議，7月份及8月份「打工仔」可將逾半強積金資產配置股票，另一半為環球債券，增加防守力度之餘，在息口向下時，亦可賺取債價上升的回報。



然而，他預期港股9月起會有調整，因央行減息亦代表經濟轉差，企業盈利下跌，屆時「打工仔」宜減持股票，當中美股上半年顯著做好，一旦出現調整，跌幅將較港股大。

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