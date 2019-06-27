【市前重點睇】油價升逾2%　黃金退守1400關

●美匯指數反覆企96.21水平，離岸人民幣(CNH)低見6.8889，港匯跌至7.81，圓匯回落至107.75，歐元見1.1373，英鎊企1.2694。金價回吐，企1,407美元。油價漲逾2%，布油見66.49美元，紐油高見59.28美元。道指期貨下跌。



●美國總統特朗普表示，雖然對能與中國達成貿易協議感到樂觀，但非常滿意美國目前的關稅政策，若最終要「出手」將餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅的話，美國已做好準備，稅率將會是「人們絕對能負擔的10%。」



-美國財長姆紐欽表示，「我們之前已完成約90%(中美貿易協議)。我認為有途徑可完成它。」



-美國商務部長羅斯稱，美國並非希望在貿易上求勝，而是希望達成合理的協議，解決貿易法規問題。他指出，中國正在進行不恰當的(貿易)活動，必須停止。



-對沖基金大佬巴斯(Kyle Bass)警告，投資者切勿對周末中美領導人會面過度樂觀，預計將沒有甚麼重要事情能達成，並要有心理準備特朗普會「晒冷」向中國進口貨品加徵關稅。



●道指收報26,536點，跌11點或0.04%；標指收報2,913點，跌3點或0.12%，連跌4日；納指收報7,909點，升25點或0.32%。 https://bit.ly/31VRQxN



●港股ADR指數收報28,294點，升72點。



●美國10年期國債孳息率漲6.18點子，報2.0468厘。



●特朗普再指聯儲局要減息，又批評主席鮑威爾做得很差，應該讓歐洲央行行長德拉吉主導聯儲局貨幣政策。



-三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，如果聯儲局落實減息，將可幫助經濟重回潛在增長水平，同時有助通脹到達該局目標的2%。



●美國5月份耐用品訂單跌1.3%，跌幅較預期的0.3%為大，主要是民用飛機訂單減少。



●美國5月份商品貿易赤字由4月經修訂後的709億美元，擴闊5%至745億美元，多過市場預期的718億美元。



●即月恒生指數夜期收報28,363點，升173點，高水141點，成交23,987張。



●美國原油庫存急降，刺激國際油價做好。紐約期油收報每桶59.38美元，升1.55美元或2.68%；布蘭特期油收報每桶66.49美元，升1.44美元或2.21%。



●紐約期金收報每安士1,415.4美元，跌3.3美元或0.23%。



●英國富時100指數收報7,416點，跌6點或0.08%；法國CAC指數收報5,500點，跌13點或0.25%；德國DAX指數收報12,245點，升16點或0.14%。 https://bit.ly/2Yg0Rj4



●英倫銀行行長卡尼表示，當前政策並未過分寬鬆。在退出量化寬鬆時，央行不會令市場感到意外。



●恒生銀行取消戶口最低結餘服務月費。



●市場消息指，律政司司長鄭若驊丈夫旗下公司安樂工程取消上市投資者推介會。 https://bit.ly/2X5vI0a



●金利豐全年純利大跌26%。 https://bit.ly/2xd2a6B



●證監廉署搜多個地點，拘捕3名前港交所高層。 https://bit.ly/2X3ThXi



●【市況改善】上半年強積金表現向好，人均帳賺2.4萬元。 https://bit.ly/2FC7bdn



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