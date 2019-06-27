新股專輯：傳阿里巴巴來港IPO規模縮至780億元

內地傳媒引述消息報道，中國電商阿里巴巴計劃來港第二上市，集資規模縮減至100億美元(約逾780億港元)。



以公司目前市值約4,300億美元(約3.35萬億港元)計算，是次融資發售的股票將佔阿里巴巴目前股票的約2.3%。



此前，市傳阿里巴巴最快將於今年下半年來港作第二上市，目標籌集200億美元(約1,560億港元)，勢成為友邦保險(01299)後香港最大型新股。根據港交所資料，香港自1986年以來集資額最大的新股為友邦，集資額1,590.8億元，其次為工商銀行(01398)，集資額1,249.5億元。



阿里巴巴旗下B2B交易網站阿里巴巴網絡(前上市編號01688)曾於2007年在港上市，當時以過百倍市盈率集資近116億元，成為市場焦點。然而，集團於2012年宣布以上市價13.5元私有化阿里巴巴網絡，阿里巴巴網絡最終於2012年6月退市。



相隔兩年，集團便於2014年在紐約交易所上市，集資250億美元，成為全球最大型新股個案。



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