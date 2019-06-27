【股民熱話】呢隻港股正在等生金蛋…

6月港股反彈到28,500點水平始現回吐，回試28,000點水平承接，如今大家都在等中美元首會面結果。不過，似乎有資金在積極部署倉位，所講的是藍籌股--香港交易所(00388)。



雖然5月大跌市期間，港交所股價落過250日線239元水平，但6月份一度反彈上279元，即接近4月份的高位，看來長線資金已率先押注呢隻會生金蛋的強勢股。



點解咁講？美國要針對赴美上市的中國企業，嚟緊中國企業要在美上市難度不低，而現存的中概股，亦會備受美國監管當局的高度重視，更有美國政客話要將中概股趕出美國資本市場。



但中國企業要走出去，亦要在海外市場融資支持業務發展。美國之路不通，就惟有搵其他路，而香港就好可能成為這些中國企業的海外上市地首選。下半年阿里是否如消息所指順利在港作第二上市，將成焦點。近日會計師行安永發表的報告亦預計，今年香港市場IPO發行平穩，但如巨型IPO發行成功，集資額有望突破兩千億元。



此外，第三季北水將開通買賣香港上市的同股不同權股份，料有助改善港股交投。



昨晚傳來廉政公署正對一名涉嫌舞弊的港交所前僱員進行調查，由於調查事件已流傳了一段時間，並且涉事人已離開港交所，料不影響營運，宜留意港交所會否採取措施加強內部管治，避免類似事件再發生。



以港交所現價計，往績市盈率36倍，息率2.4厘。可以耐心等候中美元首會面結果，若此後市況現波動，可以留意股價在260元關承接，守穩其上，可考慮分注低吸的機會。下半年樂觀的目標仍放在300元，失守240元嚴守止蝕。



東方產經專欄作者帥哥

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