比特幣飆逾1成　升穿1.3萬美元關

根據CryptoCompare數據，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)隔夜曾飆至13,843美元，為超過1年半以來高位。其後回順至約12,200美元水平，最新重上13,000美元關，飆逾11%，報13,276美元。



今年以來，比特幣價格累漲逾2.5倍。



外媒報道，虛擬貨幣交易平台之一Coinbase網站突然無法運作，令隔夜比特幣在15分鐘內，由高位急挫約1,700美元。Coinbase其後公布，由於發生錯誤，公司已就相關問題進行修復，正監控結果。該網站其後恢復運作，比特幣價格亦喘穩回升。



另外，以Facebook(Fb)為首的財團宣布創建虛擬貨幣Libra，預計明年上半年推出。分析認為，Fb涉足虛擬貨幣市場，有助增加虛擬貨幣在支付或儲蓄方面，獲得主流市場的接受程度。



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