亞洲股市：日股穩升　JDI炒高逾3成

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段升65點或0.3%，至21,151點。日本5月零售額按月增0.3%，預估為0.6%；按年增1.2%，符合預期。



板塊方面，原材料、能源及資訊技術股全線升逾1%。個股中，川崎汽船抽升4%，日本製鋼所及大金工業同升3%，日產汽車及福岡金融升1%至2%。



日本顯示器(Japan Display)(簡稱JDI)高開高走，並一度飆升逾31%。據日媒報道蘋果公司擬投資1億美元救助。



南韓首爾綜合指數微跌1點或0.08%，報2,120點。韓亞航空及韓進陸海國際物流均升近3%，三星電子升0.5%。



澳洲悉尼普通股指數跌22點或0.3%，報6,694點。板塊方面，公用事業股跌1.3%，地產股跌2.2%。個股中，Viva Energy REIT及BWP Trust分別跌3.3%及4%。



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