A股快報：深指及創指升1%　滬指重上3000點

滬深股市愈升愈有，滬綜指重上3,000點關，最新升24點或0.83%；深成指升100點或1.1%，至9,222點；創業板指數升14點或1%，報1,519點。





【09:28】A股快報：大市揚升 金融股有支持

內地股市報升，滬綜指高開6點或0.21%，報2,982點；深成指高開31點或0.35%，至9,154點；創業板指數高開5點或0.37%，報1,510點。



板塊方面，金融股升0.5%，釀酒股升0.4%，鋼鐵股升0.3%；而石油股偏軟，船舶製造股低開0.4%。



天地科技高開0.8%至3.5元人民幣(下同)。國信證券予其「買入」評級，目標價5.63元。



中信建投再跌停板，報21.45元。中信証券擬減持中信建投5.58%股份。



中科曙光復牌跌停，至36.5元。公司遭列入美國《出口管理條例》實體名單。



長沙銀行低開0.7%。公司副行長孟鋼接受紀律審查和監察調查。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

