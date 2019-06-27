中國5月工企利潤按年增長1.1%

中國統計局公布，5月份規模以上工業企業利潤總額5,655.6億元人民幣(下同)，按年增長1.1%，4月為跌3.7%。



統計局工業司高級統計師朱虹表示，規模以上工業企業營業收入按年增長5%，4月為跌0.7%，銷售增長明顯加快。主要裝備製造業、煤炭行業利潤回暖，另外，費用增速有所回落。



至於規模以上高技術製造業、戰略性新興產業利潤增速由負轉正，按年分別增長6.2及6.7%，4月份分別為下降15.1及8.4%。



首5月計，規模以上工業企業利潤總額23,790.2億元，按年跌2.3%，降幅比1至4月份收窄1.1個百分點。



1至5月份規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7,342.3億元，按年下降9.7%；股份制企業實現利潤總額16,993.1億元，增長0.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5,775.8億元，下降8.3%；私營企業實現利潤總額6,072.7億元，增長6.6%。



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