【即市分析】中美元首會面前　押注防守股避風頭

東方產經專欄作者股博士：美國聯儲局主席鮑威爾強調聯儲局獨立性，市場認為減息或未如預期般快速，美股隔晚受壓。不過，要留意港股後市主要受中美貿戰發展前景影響，若然G20會議傾唔成，港股都係瓜多過菜，短線選股宜集中在防守股身上。



從基本面睇，美國減息速度對高息股吸引力有影響，若然美國急速減息，相地對高息股吸引力自然增加。不過，從另一角度睇，若短線不明朗因素持續，仍留在魚缸的資金，好大機會流入避險股停泊。



選股方面，都係揀番公用股及REITs最穩陣。好係近期最勁的首推港鐵公司(00066)，沙中線等負面消息對股價影響有限，市場更重視集團業績，去年表現勝預期，鐵路及車站商業業務重返增長軌道，且物業發展逐步進入收成期，難怪股價愈升愈有。



從估值睇，港鐵現價往績市盈率約19倍，息率2.2厘，估值唔算好平，派息一般，但買佢就唔單止淨收息，仲可以博埋財息兼收，近期股價衝破50元後頭也不回，短線表現料可繼續強於大市。



另外，領展房產基金(00823)又係一隻唔可以唔留意的防守股，雖然基金價格近期受制100元關阻力，不過下方50日線約95元亦見支持，只要市場重新炒作美國減息速度加快，領展有機會破位而上。有貨可以安坐順風車，冇貨可以留意短線回吐的吸納機會。

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