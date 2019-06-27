【瑞銀推介】美國減息預期降溫　地產股購證傳真

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美國總統特朗普將與國家主席習近平在本周後期於二十國集團(G20)峰會會面，上周消息為市場帶來上升動力。



不過接近會面日期，市場抱觀望態度，周三(26日)港股全日窄幅上落，全日上下波幅不足300點，成交亦僅僅過600億港元。表現得較好的成分股有石藥集團，最高升5.1%，中國生物製藥最高亦升4%。



雖然美國聯儲局主席鮑威爾指當局不會受短期政治壓力影響，仍在考慮有否需要減息，市場對減息預期降溫，不過當日本地地產股未見追捧，新鴻基地產股價周三曾下跌2.1%，恒基地產亦曾下跌1.7%。如投資者認為減息預期降溫始終有利地產股，可參考以下認購證：



新地認購證(20106)，行使價141.51元，2019年11月到期，有效槓桿約9.8倍。



恒地認購證(20992)，行使價44.436元，2019年10月到期，有效槓桿約9.1倍。



新世界發展認購證(12621)，行使價12.4元，2019年12月到期，有效槓桿約7.5倍。



另外早前走勢較強的成分股有友邦保險近日缺乏方向，主要在80至83元之間上落。基本面上，該股受惠內地進一步開放市場，而技術上股價亦重上50天線之上，投資者可留意股價會否進一步挑戰歷史高位。



不過由於近日友邦升勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常貼價或價內，令有效槓桿降低，如投資者看好，可留意價外、低街貨認購證(18299)，行使價93.88元，2019年11月到期，有效槓桿約9.9倍。



相反，看淡友邦的，之前較熱門的選擇或已變得太價外，可轉為參考認沽證(16803)，行使價73.83元，2019年9月到期，有效槓桿約10倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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