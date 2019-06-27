許繹彬：外圍變數多　香港地產股可吼

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美國總統特朗普繼續用口術控制全球股匯，當一眾投資者寄予厚望於在G20峰會有突破性進展之際，又出現大動作，將中美兩國的戰線再度拉闊，由貿易、科技擴展至金融領域，令大阪會談更添變數。



香港股市已靜觀其變，昨日大市成交金額縮到約650億港元，投資者實行以靜制動、持錢觀望，加上3日長周末，周四、五交投必然趨淡。



雖然美國財長姆紐欽在G20峰會前示好，指中美談判已完成90%，僅差10%即可達成協議，並表示有信心兩國元首本周六早上見面後，有助雙方重啟談判大門，惟其言論對道指刺激作用有限，標指更錄「4連跌」。有趣的是，在美國上市的電腦存儲晶片製造商美光科技據報繞過美國禁令，繼續向華為出貨，收市竟不跌反升13.3%。可見美企暗地裏在想方設法，試圖繞路而行，不至於失去中國市場的大蛋糕。



政治陰霾持續影響，金融市場風雨欲來，波動勢必加劇，投資部署上近期難有大舉動，傾向將資金泊在避險產品上，例如投向本地經濟為主的板塊，亦有流向國債、黃金及日圓，甚至房地產，都是較受歡迎的保值資產。周三華潤置地與保利組成的財團成功投得啟德住宅地皮，是高銀停購啟德商業地皮的首個好消息，加上市場料7月減息的概率達100%，減息0.25厘的概率達79%，對樓市具正面推動作用，必定有利地產股繼續向好。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm