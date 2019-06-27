【即市分析】醫藥股有G20「抗體」？留意中生製藥…

東方產經專欄作者錢修：市場關注G20峰會中美雙方能否達成協議，港股觀望氣氛濃厚。綜觀中美貿易戰以來，但凡涉及電訊設備、電子、貿易等相關板塊，股價隨時中伏一瀉千里，反而受惠中國內部需求穩定的醫藥股，近月股價趨穩，昨日(周三)板塊表現更跑贏大市，短線值得關注。(醫藥器械板塊表現：http://bit.ly/2WYZX97 )



隨着內地生活水平持續上升，老人醫療踏入高速增長階段。據國家統計局數據，料2010年至2040年的中國老年人口增加逾2.2億人，即平均每年淨增740萬人，可見市場潛力巨大。且中國醫藥企業以內需為主，絕大部分收入來自大陸，受貿戰的影響較細。



參考大行報告，匯豐研究發表報告指，中國踏入2020年，人口加速老齡化，老人病患數量將大幅增長，刺激醫藥消費。且一系列潛在的重磅產品獲審批，因此該行對中國2020年的健康護理板塊有更積極的看法，擁有強大管道及銷售團隊的領先企業有望獲得最大優勢。



市場一直關注，地方政府的藥物採購價格趨跌，對藥企盈利造成影響。不過，以中國生物製藥(01177)為例，其專利藥品銷售持續增長，料有助抵銷相關的政策影響，而去年下半年的股價表現，料已頗大程度消化相關政策的負面影響。



走勢上，該股現價處8元邊，已成功突破250日線(7.84元)，短線企穩7.8元樓上，下站目標睇4月高位8.49元。

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