異動股：澄清無參與市場操縱　中國智能再升28%

中國智能集團(00395)發澄清公告，強調公司未有參與涉嫌市場操縱活動，股價一度揚升28%，高見0.245港元。



該公告稱，注意到6月25日有媒體報道證監會向14間經紀行發出限制通知書，以凍結與涉嫌操縱該公司股份有關的客戶帳戶；又指有媒體錯誤地報道該公司本身參與或合謀參與涉嫌市場操縱活動。



公司強調，無論是否屬於所謂的或涉嫌的市場操縱活動，均未參與或以其他方式參與其中。在這種情況下，媒體報道不涉及公司的事務，不會影響其運營。



香港證監會於本周二(25日)連環出擊向多達19家經紀行發出限制通知書，以凍結與中國鼎益豐(00612)及中國智能涉嫌市場操控活動有關的帳戶資產，涉及的經紀行數目打破歷年紀錄。詳情可瀏覽 https://bit.ly/2RG1foE



至於中國鼎益豐續停牌，停牌前報23.08元。



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