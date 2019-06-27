【樓市無限Touch】元朗筍盤逐個捉！

香港樓價高企，部分市區開放式單位要成五、六百萬港元，如果預算不多又想住得較為寬敞，大家不妨放眼元朗區，三、四百萬已經可以買到兩房戶，不過樓齡就比較舊。



如果你擔心舊樓會引起維修或按揭上的問題，元朗亦有半新盤供應，而且貼近西鐵站，600萬左右有交易。若你要求交通方便，又要有大型購物商場？元朗同樣有選擇，而且戶型選擇多元化。



想知道三、四百萬元筍盤在哪？以及鬆綁盤和鐵路盤更多資訊，《東網》今次搵來美聯物業營業董事陳光裕，一起跟大家發掘元朗區各種筍盤，歡迎大家收看直播並加入討論！





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