【專家樓評】汪敦敬：發展商貼價賣樓　是上車機會？

所謂有危必有機，一直以來，普遍樓花的溢價都遠高於二手市場的同類型單位，所以很多評論員覺得樓花的特惠按揭，即是超少首期的按揭計劃要小心運用，否則容易造成經濟能力、購買力最差的一群人買了樓價最高的板塊。



但是，隨着空置稅的推出、貿易戰的發生及政治爭拗的開始，筆者發覺發展商在市場有危機的情形之下，出貨進取了，開始有個別新盤與二手樓的價格相若，令到成件事情的看法不同了。



筆者認為，只要在市價，即低溢價的情形之下，選用特惠按揭即是較少首期去買樓花單位，能夠提供機會予一些有足夠收入但未儲夠首期的年輕人上車。這是否等於筆者會推薦或者鼓勵年輕人用特惠按揭計劃？不可以完全這樣說，筆者強調在市價的情形之下，年輕人若是量力而為選用特惠按揭，有關風險是個人能力可以控制的。



筆者認為，在目前社會氛圍較負面的情形下，更加需要增加上車置業的機會，最重要令更多人可以成功上車，所以應該要提倡有策略的平民財技，希望更多人可以把握機會上車！



祥益地產總裁 汪敦敬



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