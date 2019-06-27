想移民？嚟澳洲「買地起屋」啦！

移民又再成為港人茶餘飯後的熱門話題，要數移居海外熱門之地，不得不提澳洲這個風光旖旎、氣候宜人的國家。



以墨爾本為例，時區與香港相近，只差兩小時，毋須受Jet Lag(時差反應)之苦；而且更連續7年榮獲「世界上最適宜居住城市」美譽，每年約有12萬新居民移居此地，人口已在2018年突破500萬，並預期至2030年超越悉尼，成為澳洲人口最多的城市，種族、語言上均較多元化，是和而不同的典範。



別以為移民澳洲難過登天，要幾千萬起錶。其實申請成為澳洲的投資移民，門檻不算十分高。當中最多人選擇的簽證方法，是188類簽證，並以申請《商業投資簽證188B》(Business Innovation and Investment(provisional)visa - Investor stream)較普遍及受歡迎。



《商業投資簽證188B》是為專門從事各類投資活動的專業人士，而設立的一種4年期的臨居簽證。申請人毋須擁有生意，但要具備一定投資經驗，且從中獲得收益。此簽證的最大亮點是可轉為永居簽證，要求是申請人維持150萬澳元(即折合約810萬港元)的指定投資滿4年，並滿足一定條件便可獲批。



至於成功移民澳洲後，想展開悠閒、舒適生活又何辦法？答案就是「買地起屋」(House and Land)，因為澳洲的買樓文化與香港大不同，當地人普遍冀擁有一幢連花園的獨立屋，故對洋房需求極大，利好洋房市場發展。



倘買家想親自建立一個五星級的家，可考慮在墨爾本西南部市郊地區Point Cook(庫克角)「買地起屋」，一次過做齊地主及屋主，擁有自家天地！另外，由於在Point Cook「買地起屋」，可享有永久業權，故升值潛力高，每年租金升幅高達5%，投資回報約有4.8厘，是屬自住及投資的不二之選。



Point Cook屬墨爾本西南部新興富人社區，是當地白領人士移居的首選，地理位置優越，駕車經高速公路前往墨爾本市中心(CBD)僅20分鐘、30分鐘車程更可到達當地第二大國際機場 ─ Avalon Airport、想到澳洲知名學府 ─ 維多利亞大學(Victoria University)亦僅需10分鐘車程，交通四通八達。



除此之外，區內生活所需更不假外求，不僅徒步可達高爾夫球場、單車及慢跑步道，而且僅5至10分鐘車程，又可到社區內的中小學、醫療中心、電影、超市、購物商場等設施，同時社區還設有先進設備的大型綜合運動場，8個網球場及3個足球場，以及一所兒童遊樂場，名副其實是一個自給自足的社區。



想抓緊澳洲「買地起屋」的投資機遇，記得收睇《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》啦！星期四(6月27日)中午12:30至13:00，將會於Money18 facebook直播。AP世界物業投資行政總裁莫佩雯、利安環球物業執行董事張肇麒、澳洲註冊移民代理鄧伊婷小姐，將會為大家解答問題！