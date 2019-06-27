人民幣Hibor：隔夜息降至1.72厘　在岸價高見6.86

2019年06月27日 11:57
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.72厘；1及2星期、1及2個月拆息由2.56至2.95厘。3、6及12個月拆息介乎3.06至3.2厘。

    27/6/2019
    隔夜 1.72733厘
    1星期 2.56100厘
    2星期 2.74067厘
    1個月 2.87833厘
    2個月 2.95033厘
    3個月 3.06933厘
    6個月 3.11767厘
    12個月 3.20167厘

    26/6/2019
    隔夜 1.77967厘
    1星期 2.71567厘
    2星期 2.86433厘
    1個月 2.95367厘
    2個月 2.96583厘
    3個月 3.07633厘
    6個月 3.12367厘
    12個月 3.20267厘

    人民幣兌美元報升，離岸人民幣(CNH)由6.8889，回升至6.8744，最新報6.8785；在岸人民幣(CNY)亦由6.8866，漲至6.8690，最新報6.8786。

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