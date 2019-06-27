信達生物新藥IBI-301獲藥監局受理上市

信達生物製藥(01801)公布，中國國家藥品監督管理局(NMPA)已受理集團利妥昔單抗(在中國以商標名：美羅華/Rituxan出售)候選生物類似藥產品IBI-301的新藥上市申請(NDA)，為集團第4個獲得NMPA受理的NDA。



IBI-301是由集團與禮來公司共同開發的重組人－鼠嵌合抗細胞表面蛋白(抗CD20)單克隆抗體注射液，用於治療非霍奇金淋巴瘤(NHL)等疾病。



利妥昔單抗(美羅華/Rituxan)首先被美國食品藥品監督管理局批准用於治療非霍奇金淋巴瘤，後續已獲批的適應症還有：慢性淋巴細胞白血病(CLL)及類風濕性關節炎(RA)等。



集團預期，利妥昔單抗(美羅華/Rituxan)的候選生物類似藥產品IBI-301將為更多中國患者提供高品質且能夠負擔的替代藥物。



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