【午市重點睇】人民幣企6.87　油價高位橫行

●美匯指數在亞洲市報96.2；圓匯企108.2；歐元兌美元報1.136；英鎊報1.268。港匯處7.8121。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價回吐至1,407美元，布油報66.28美元，紐油報59.15美元。道指期貨升57點。



●港股上試28,500點，恒生指數半日升320點或1.13%，報28,542點，騰訊滙豐領漲。https://bit.ly/2J8scNH

-中國智能澄清無參與市場操縱，股價再升28%。

-昌興國際復牌曾飆51%。

-優品360收入增速放緩，股價挫一成。

-新股銀濤定價0.5元，為招股價下限；鷹普精密工業人人有份，每股定價3元。



●【即市分析】

-後市難料，最佳策略係...https://bit.ly/2Ndjjrx

-中美元首會面前，押注防守股避風頭。https://bit.ly/2XGRRXm

-醫藥股有G20「抗體」？留意中生製藥...https://bit.ly/2Xy3r72



●新股專輯：傳阿里巴巴來港IPO規模縮至780億元。



●A股快報：滬深三大指數半日均收升約1%。https://bit.ly/2RA1gKy

-貴州茅台升穿千元關，五糧液創新高。



●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2RCZybg



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回軟至2.56厘；1個月期微升至2.54厘，呈六連升。



●人民幣中間價下調77點子，報6.8778，呈4連跌。



●人行連續4日暫停逆回購操作，另開展25億元人民幣央行票據互換。



●中國5月工企利潤按年增長1.1%。https://bit.ly/2IQBOOo



●公司業績：

-華夏動漫全年純利增長1.8倍，末期息2.3仙。

-富臨集團去年純利大跌40%，末期息0.79仙。



●比特幣飆逾1成，升穿1.3萬美元關。https://bit.ly/2NcxlcS



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