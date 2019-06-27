新股專輯：萬寶盛華入場費3181元

美國上市的「獵頭公司」Manpower Group分拆的大中華區業務萬寶盛華(02180)周四(27日)起招股，發售5,000萬股，計劃以每股9.9至12.6港元招股，集資最多6.3億元，一手入場費為3,181.74元，預期7月10日上市。



萬寶盛華為人力資源解決方案供應商，首席執行官兼總裁袁建華稱，儘管現時中國經濟增長放緩，外圍環境亦有較多不確定因素，但不同行業的發展周期都不一樣，加上內地勞動人口達8億人，預期中國人力資源行業可維持20%增速，相信公司未來仍有很大的發展機會。



是次上市集資所得，約25%將用作尋求策略性併購。袁指出，暫未有併購目標，但靈活用工領域是以技能人才為主，如營銷人員、資訊科技及工程師等職業，都是絕大部分企業所需要的人才，未來併購將會優先專注於用工業務及新經濟板塊。



公司過去3年毛利率有持續下滑的趨勢，由2016年的23.4%，跌至去年的22.7%。首席財務官崔志輝解釋，核心業務靈活用工收入增長較快，但去年其毛利率僅約12%，遠低於其他業務，主要是由於公司需承擔聘請合約員工的直接成本，包括其薪金及勞工保險等。



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