調查：赴華歐企採人民幣結算主要為對沖匯率風險

德國商業銀行對2019年人民幣的調查顯示，在年營業額逾2.5億歐元的公司中，三分二認為人民幣與自身緊密相關。其中，46%正與中國公司以人民幣結算，另有21%計劃在未來12個月內使用人民幣作為結算貨幣。在每年營業額250萬至1,250萬歐元的中小企業中，僅有9%使用了人民幣結算。



此外，企業正密切關注地緣政治局勢，他們的採購和財務部門已開始採取行動。被問及以人民幣作為結算貨幣的優勢時，前所未有的73%的受訪客戶選擇「對沖匯率風險」作為主要原因(去年為60%)。其他重要原因還包括：57%選擇「議價優勢」(去年為62%)，46%選擇「有利於開拓中國大陸市場」(去年為35%)，以及38%選擇「中方貿易夥伴的喜好」(去年為37%)。



根據調查，阻礙企業改用人民幣結算的主要原因包括：57%選擇「既定的公司流程」，49%選擇「貿易夥伴傾向使用歐元或美元結算」。由於中國對資本外流的限制，不支持使用人民幣結算的原因與去年的調查結果一致。11%的受訪企業選擇「對貨幣的穩定性缺乏信任」。



當被問及現在的地緣政治形勢如何影響企業業務時，三分二的歐洲公司表示「沒有」或「幾乎沒有」受到影響，其餘三分一表示影響明顯。德國商業銀行亞洲專家Michael Rugilo表示，平均而言，每年營業額逾2.5億歐元的企業中，44%認為影響更高。反之，每年營業額為250萬至1,250萬歐元的小型企業客戶中，只有15%認為全球經濟格局變化對其業務產生影響。



超過3,900名在中國開展業務的歐洲企業客戶以及100名涉足國際業務的中國企業客戶參與此次調查。



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