【專家樓評】劉嘉輝：暑期租市旺季　價量看俏

即將踏入7月份，意味租務市場近月開始活躍，主因每年暑假檔期均屬租務旺季，觀乎近月租金亦有所回升，今年首5個月租金累計錄得約1.5%升幅，同時租務成交亦見活躍。



事實上，近年一般第2、3季租務活躍期，其租務交投個案均較1至3月為佳。筆者歸納原因，其一，暑假檔期為傳統租務旺季，普遍家長不想妨礙子女讀書，故趁暑假檔期租樓搬屋；其二，礙於近年樓市「辣招」實施，對於不少有意換樓人士，增加其換樓方面考慮，故不少人士將自己物業出租，再另行租住其他物業，此舉可促成兩宗租務成交，帶動租務交投上升，故近年租務成交持續活躍。



踏入暑假旺季，筆者睇好租市前景，預期無論租務交投抑或租金升幅，將較過去幾個季度快。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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