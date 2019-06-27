異動股：美企恢復向華為供貨　相關概念炒起

有指美國企業繞過政府制裁，恢復向華為供貨，科技相關股份突圍。中國鐵塔(00788)再升1.9%報2.09港元，其股價上月底低見1.65元後觸底回升，至今已累漲26%；中興通訊(00763)表現更強，股價即市彈高近8%高見23.55元，現仍升6.2%報23.1元，一舉收復50天及100天線，成交額錄得2.5億元。



手機設備股及半導體股亦現反彈，瑞聲科技(02018)現升近3%報44.25元；舜宇光學(02382)亦有2%升幅；中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)及ASM太平洋(00522)分別升2%至4%不等。



早前特朗普政府禁止對中國科技巨頭華為出售美國技術，市場憂慮中美由貿易戰演變為科技戰，相關概念股一度受壓。不過，有消息指多家美國最大的晶片製造商已向華為出售價值數百萬美元計的產品。



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