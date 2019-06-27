【專家樓評】黃詠欣：破產令未除　點樣申請居屋按揭？

購買一手居屋申請按揭的確是非常寛鬆，不過有一類人士一定不能申請居屋按揭，就是破產中及債務重組中的人士，就算只餘幾個月就會過破產期或還清債務，甚至剛剛過了破產期或剛清還債務，只要法庭未頒布解除令，銀行都不會接受這類人士申請按揭。



至於申請解除令需時多久呢﹖在一般情況下，若然破產個案較簡單，而破產者申報的資料清晰無誤，則整個破產個案理應在2至3個月內便完成審核並交高院頒令解除。



若然真的未頒布解除令而又需要在短期內選購居屋，可以怎麼辦呢？筆者建議，選購成交期較長的居屋單位，例如：上一期的裕泰苑成交期在2020年，期望能在成交期前取得法庭的解除令，便可以申請按揭。



另外，亦可以考慮改為另一位家庭成員作為戶主，我們曾有個案為綠表資格人士，他帶同居屋揀樓信到房署申請更改戶主，只需幾天已成功辦理，不過要留意房署對於公屋更改戶主的處理非常嚴謹，一般需要重新做入息及資產審查，過程需時較長，現時只對準綠表居屋買家才會有較寛鬆處理。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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