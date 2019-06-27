【瑞通推介】友邦鐵塔石藥窩輪部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望中美元首在二十國集團(G20)峰會期間會晤的結果，美股隔晚窄幅上落，道指收報26,536點，跌11點或0.04%。



恒指周三(26日)跌穿28,000點關後獲承接，倒升36點收市，報28,221點。周四(27日)期指結算，恒指升逾300點，於28,500點附近爭持，收復50天線(28,371點)。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾520萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映投資者看淡後市。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。周四早段即市資金撈熊證或博短線回吐。



友邦保險近期強勢，月中的六連升累漲逾12%，近5個交易日亦守穩在82元之上收市，已收復所有平均線。該股周四早段曾高見83元，市值重上萬億元，但股價一度倒跌逾1%，82元亦曾告失守。周三分別有逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國鐵塔近日獲基金增持，另有大行報告指在5G投資周期，能帶動網絡設備及基建服務的需求，有利相關設備商。該股月內股價反覆向上，周三於2元以上爭持，升近1.5%於2.05元收市，10日線升穿50日線出現黃金交叉，技術走勢向好，周四早段再升超過1%，短線有機會挑戰2.1元水平阻力。周三有超過190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。



投資者對美國聯儲局減息憧憬降溫，加上啟德住宅地以逾129億元批出、呎價1個月跌近8%，拖累周三本地地產股表現。新世界發展周三跌約1%，暫仍守於約12元的10天線之上，周四早段重返12.3元，升幅近1%。周三有4萬元淨流入其好倉。



石藥集團為周三表現最好的藍籌，盤中曾升半成見12.66元，但亦一度跌穿12元附近的10天和20天線。周四早段其升勢持續，升穿周三即市高位，見12.7元之上水平，升幅近2%。周三有近90萬元淨流出其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

美團輕微價外、中短期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.6倍。



友邦貼價、短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿13倍。貼價、中短期沽18344，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿7.4倍。



鐵塔輕微價外、短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿6.5倍。



新世界發展貼價、中短期購證(15453)，行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿6.4倍。



石藥貼價、短期購證(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。



江銅貼價、中短期購證(18396)，行使價10.8元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



招行貼價、中年期購證(19966)，行使價39.88元，2020年1月到期，實際槓桿5.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)，收回價28,010點，槓桿比率47.4倍。熊證(60435)，收回價28,890點，槓桿比率41.2倍。



騰訊牛證(68374)，收回價335.8元，槓桿比率14.5倍。熊證62645，收回價363.9元，槓桿比率25.3倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

