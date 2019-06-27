波司登：不清楚被狙擊動機　沒有花錢在市場「護價」

日前遭沽空機構連番狙擊的波司登(03998)，集團首席財務官兼副總裁朱高峰於業績會上稱，公司今早(27日)已進一步發通告澄清，強調不清楚對方動機，事先沒有與該沽空機構有任何接觸，亦相信他們沒有對公司進行深入調研，未來有補充會再透過官方渠道回應，無必要有情緒化及憤怒反應，但會保留追究權利。



被問及公司或主席高德康個人會否在市場買入公司股票，以增加市場信心，朱表示，自公司於2007年上市以來，主席只有增持公司股份，沒有減持過1股，現時主席持有公司權益約70%。是次事件中，沒有花錢在市場「護價」。



朱補充，公司會集中資源發展核心品牌，提升規模及毛利，至於去年開始的門店改造升級計劃，過去1年已改造1,200間門店，整體效果理想，預期會提早完成。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

