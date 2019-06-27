樓價UPDATES︰後市存隱憂　業主「有得傾」

二手業主議幅擴大，市場成交量稍為加快。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島6月暫錄得4宗買賣成交，平均實用呎價19,417港元；剛錄3座高層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，以828萬元易手，實用呎價18,991元。



●筲箕灣形薈2座中層J室，實用面積429方呎，兩房設計，獲同區租客以2萬元承租，實用呎租約46.6元。



●西灣河逸濤灣3座高層D室，實用面積882方呎，套三房套間隔，享全海景，裝修後放租，叫租4.8萬元，放租近1星期終願減4,000元，以4.4萬元租出，實用呎價50元，新租客屬於專業人士。



●鰂魚涌太古城智星閣低層C室，兩房兩廳間隔，原業主叫價態度強硬的情況下，以1,050萬元成交，實用面積582方呎計，折合呎價約18,041元。



●西半山寶翠園5座高層D室，實用面積約1,112方呎，套三房連工人套間隔，日前獲租客68,000元承租，實用呎租約61.2元。



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新界區



●沙田御龍山2座高層C室，實用面積699方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後降價62萬元，以1,288萬元易手，實用呎價18,426元。



●大圍名城6月暫錄約5宗成交，最新錄得一期5座南翼中層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，以1,400萬元沽出，實用呎價18,945元。



●馬鞍山嵐岸3座中層E室，實用面積590方呎，三房間隔，開價約920萬元，議價後減價39萬元，以881萬元易手，實用呎價14,932元。



●天水圍嘉湖山莊本月錄得約31宗成交，平均實用呎價11,279元；樂湖居10座高層F室兩房戶，叫價550萬元，議價至520萬元沽出，以實用面積449方呎計，折合呎價11,581元，新買家為用家，見上址業主肯提供議價空間，即決定入市。



●元朗PARK YOHO Milano第33B座低層C室，實用面積519方呎，兩房間隔，每月約1.45萬元租出，實用呎租約27.9元，新租客為外區客。



●葵涌新葵芳花園本月第二宗成交，單位A座中高層6室，實用面積408方呎，兩房間隔，業主開價720萬元，買家還價至680萬元，業主初時不肯讓步，堅持700萬元以上，後來見市況不穩，才決定接受此價錢，單位最終以680萬元沽出，實用呎價16,667元，新買家為區內分支家庭，睇樓3日即拍板入市。

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