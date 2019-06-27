瑞信：料未來12個月美減息1次　恒指半年目標二萬七

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘稱，中美兩國將於即將舉行的二十國集團(G20)峰會重啟貿易談判，氣氛傾向正面。儘管恒生指數夏季表現將會平穩，但中資股會跑贏大市，國指表現3至6個月目標為10,600點，12個月目標為12,900點。該行看好內房、內險及電訊股，惟科技股較受貿易談判消息左右，評級只是「中性」。



瑞信亞太區首席投資管伍澤恩(John Woods)認為，中美兩國於貿易、科技，以及南中國海等地緣政治方面的對壘恐怕是未來10年的常態，惟美國總統特朗普已宣布角逐連任，難以想像他會在這時選擇讓中美貿易戰全面升級，相信美國會選擇有條件地減輕對中國進口貨品的關稅，不認為華府會對餘下總值3,000億美元的中國貨加徵關稅。



邵表示，聯儲局下月議息後，華府應會維持對總值2,000億美元的中國貨加徵25%關稅，但因美國將於10月與歐盟進行貿易談判，中美兩國或許8至9月會達成協議。按照上述瑞信對中美貿易談判的基本預測(base case)，聯儲局未來12個月只會減息1次，而非市場共識估計的4次，防守性股票如公用及內銀會有資金流出，中資股和國際金融股則會做好，如此板塊輪換會抑制恒指表現，令其處於橫行格局，瑞信的恒指3及6個月目標僅27,000點。



瑞信的月度投資策略報告顯示，亞太區的首選股票最新包括中國交通建設(01800)、華潤啤酒(00291)、伊利集團(600887.SH)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、中國聯通(00762)、中國移動(00941)、中國鐵塔(00788)、萬科企業(02202)及電能實業(00006)。



萬一中美兩國下季未能達成協議，邵認為，不確定性會損害中國經濟數據，但恒指也會只會跌到25,000至26,000點，不會回到去年第4季低位，因聯儲局會認真考慮更大幅度減息，中國也會放寬中小企借貸和樓市調控，並透過基建刺激經濟。



另外，主權基金正在增加黃金儲備，他提醒，黃金已是「擁擠交易」，若中美貿易戰降溫，金價恐朝該行12個月目標每安士1,350美元下跌。



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