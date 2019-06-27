【即市分析】美團走勢強　下站目標睇…

東方產經專欄作者帥哥：中美貿易戰打得火熱，都係專注有概念又有勢頭，且未太受貿戰影響的個股。



美團點評(03690)外賣平台基礎設施建設完善，隨着通過「高頻消費」來提升配送訂單密度，首季虧損收窄至14.33億元人民幣，去年同期則蝕210.65億元人民幣，業績表現明顯改善，預期在不久將來即可實現收支平衡。



近期股價愈升愈有，亦反映資金對其前景睇法正面。券商中金近期就首予美團「買入」的投資評級，認為該股在行業變遷中維持優勢，且看好其餐飲外賣業務盈利能力，加上其到店業務口碑佳，目標價為83元。



走勢上，美團股價自3月中開始愈升愈有，現價已企穩多條主要平均線，MACD牛叉重新擴闊，9日RSI為78進入超買區，走勢利好。短期可吼位在10日線約63元水平買入，首站目標70元，跌穿60元止蝕。

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