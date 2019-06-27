全球經貿戰：越南是贏家？特朗普：下個攻擊目標

自中美爆發貿易戰以來，越南被視為「唯一贏家」，不過，情況恐不能持續！外國傳媒報道，美國總統特朗普在啟程前往日本的路程上談及貿易談判，他嚴肅地表示，不會向中國作出太多讓步，因為「中國比我還想達成協議」。



他更指，美國正準備對逾3,000億美元中國貨品加徵關稅，下一個目標可能就是「濫用所有制度最嚴重的」越南！



他指出，中國正因貿易戰感到痛苦，內地經濟即將徹底完蛋，他們想要達成協議...人們正在離開中國，公司撤出中國，其中有些回到美國，因他們不想支付關稅。他又提到，一旦決定「晒冷」對逾3,000億美元中國貨品徵稅，稅率會是10%，而不是早前說過的25%。



他透露，白宮下一個提高關稅的目標或是「越南」，因越南是「最嚴重的濫用國」，又因它在中美貿易戰坐享其成，「很多公司遷往越南，但越南比中國更利用我們，所以現在的狀況很有趣。」當被問及是否對越南加徵關稅，特朗普表示，正與越南「討論中」。

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