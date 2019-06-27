歐股個別發展　H＆M漲近一成

中美貿易戰有好消息傳出，歐洲三大股市，英國富時100指數持平，報7,416點；德國DAX指數升0.4%，報12,304點；法國CAC指數微跌1點，報5,499點。



英國央行行長卡尼表示，如果英國在無協議的情況下脫歐，央行將有更大可能會減息。



板塊方面，油價稍為回落，航空股集體揚升，英國廉航EasyJet股價升3.8%；國際航空集團(IAG)股價漲2%；法荷航集團升2.6%。



個股方面，德國化工巨頭拜耳表示，已聘請美國律師John H. Beisner，就集團旗下除草劑產品疑含致癌物的案件，向董事會提供顧問建議。作為德國DAX指數中的重磅股，拜耳股價升逾6.5%。



時裝品牌H＆M宣布擴大與瑞典銀行Klarna的合作關係，此外該公司於6月份銷售額上漲了12%，並計劃削減今年新店開業數目最少四分之一；其股價曾急漲9.5%。



－－－－－－

東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。