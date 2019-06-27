保誠：去年危疾賠償個案及金額均按年增逾兩成

患上危疾有年輕化趨勢，保誠理賠2018年數據發現，危疾賠償個案按年增22%至2,640宗，而涉及金額高達11.34億港元，接年大增27.9%。



理賠個案當中，有約2成以上客戶為21至40歲的年輕群組，男性較常見為甲狀腺癌，女性則常涉生殖系統癌症。



另外，有逾5成45歲以下的年輕父母客戶，只為子女購買保險計劃，而沒有為自己投保任何危疾保障。亦有一半20至34歲的客戶，只為家人投保，而自身沒有任何保險產品。



保誠針對上述年輕客戶，推出保費較低的危疾保，保障74種疾病，包括癌症、中風、心臟病發等，首15年保單期內可提供最高相等於保額175%的嚴重疾病保障或身故賠償。假設25歲的非吸煙女性，平均每月保費為571元。



保誠首席客戶及市埋拓展總監吳詩雅指，有市民認為危疾保意義不大，但隨都市人患病有年輕化趨勢，但一旦患上高危疾病而獲得的理賠金額一般已「值回票價」 ，甚至高於已繳交保費總額。



至於由政府推出的可扣稅自願醫保計劃，保誠行政總裁容佳明透露，有8成客戶投保保障範圍較廣的靈活計劃，所有投保的自願醫保客戶中，有6成為全新客戶，另有兩成為現有醫保客戶轉至自願醫保。



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