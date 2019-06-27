全球經貿戰：香港小心！「亞洲溫度計」料第3季衰退

外國傳媒報道，金英證券(Maybank Kim Eng)經濟學家Chua Hak Bin和Lee Ju Ye發表研究報告預警，新加坡經濟很有可能在今年第3季經歷「淺度技術衰退」，主因是全球貿易前景轉差。「技術衰退」意思是連續兩季經濟負增長。



該機構表示，由於新加坡經濟屬於外向型經濟，勢會受到中美貿易戰影響，估計今年全年經濟增長1.3%，低於之前預期的1.6%及政府預測的1.5至2.5%。



由於新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」，目前的狀況反映包括香港在內的亞洲其他地區經濟有衰退風險。



事實上，製造業是新加坡經濟一大支柱，佔整體經濟增長比重達1/5。在貿易戰衝擊下，該國5月製造業產出按年減2.4%，大幅低於4月的增長0.1%。由於6月全球都觀望二十國集團(G20)峰會，數據極大機會沒有起色。再者，新加坡高度倚賴貿易，進出口總值是國內生產總值(GDP)3倍以上，5月非石油出口已連跌3個月，當中電子產品出口更出現2009年1月以來最嚴重的按年跌幅。換言之，當地第2季經濟很大機會負增長。



因此，金英證券的基本情景預測是：新加坡第3季將陷入「淺度技術衰退」，即連同第2季，將會出現連續兩季萎縮。



往績顯示，不要輕看新加坡經濟「響警」，過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲地身陷險境。回看2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟被視為「亞洲盛衰溫度計」。



另一個重要原因被外界視新加坡為「盛衰溫度計」是它公布的數據具可信性，令外界可透該國經濟來了解中國情況。誠然，目前香港、南韓、台灣等外向型經濟地區的出口也接連不振，衰退風險不容忽視。

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