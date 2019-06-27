【市後重點睇】道期曾升逾百點 金價稍回
美匯指數在96.3前止步回落；圓匯重返108關；歐元兌美元報1.136；鎊匯報1.269。港匯企7.813。在岸及離岸人民幣企6.87水平。金價回吐至1,408美元，布油報66.11美元，紐油報59.1美元。道指期貨曾升百點，現漲逾70點。
●市後關注點
20:30 美國首季國內生產總值(GDP)
22:00 美國5月待完成房屋銷售
●港股周四期指結算，恒指收復50天線後再上，收報28,621點，升399點或1.42%；友邦保險破頂，並以最高價84.2元收市，升1.94%。
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●A股快報：滬綜指3,000點關得而復失，收市報2,996點，升20點或0.69%；深成指漲117點或1.28%，報9,239點。
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●亞洲股市：日股收升251點，JDI飆18%
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●調查指赴華歐企採人民幣結算主要為對沖匯率風險
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