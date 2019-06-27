【市後重點睇】道期曾升逾百點　金價稍回

美匯指數在96.3前止步回落；圓匯重返108關；歐元兌美元報1.136；鎊匯報1.269。港匯企7.813。在岸及離岸人民幣企6.87水平。金價回吐至1,408美元，布油報66.11美元，紐油報59.1美元。道指期貨曾升百點，現漲逾70點。



●市後關注點

20:30 美國首季國內生產總值(GDP)

22:00 美國5月待完成房屋銷售



●港股周四期指結算，恒指收復50天線後再上，收報28,621點，升399點或1.42%；友邦保險破頂，並以最高價84.2元收市，升1.94%。

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-瑞信：料未來12個月美減息1次，恒指半年目標二萬七

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●歐股三大指數開市持

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●【全球經貿戰】

-傳中美周六前宣布「停火」

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-支持國家！逾半中國消費者拒買美貨

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●【股匯攻略】港股關鍵睇28650點

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●【即市分析】

-買友邦認購證博爆上

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●新股專輯：萬寶盛華入場費3181元

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●A股快報：滬綜指3,000點關得而復失，收市報2,996點，升20點或0.69%；深成指漲117點或1.28%，報9,239點。

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●亞洲股市：日股收升251點，JDI飆18%

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●波司登：不清楚被狙擊動機，沒有花錢在市場「護價」

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●調查指赴華歐企採人民幣結算主要為對沖匯率風險

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