【fb直播】中美貿易休戰？信唔信好？

市傳中美已同意貿易戰暫時「停火」，刺激港股喺期指結算日(27日)愈升愈有，恒指突破28,500點水平，但成交始終仍然偏淡，後市要睇路？



中美貿戰現曙光，一眾出口股炒上，利豐(00494)盤中升8%過外，耐世特(01316)亦彈逾半成，追入會唔會太遲？



另有傳多間美國晶片商如英特爾及美光等，已搵到方法繞過制裁，向華為供貨，手機設備股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)連升兩日，呢個板塊係咪轉勢？



上海科創板首隻上市股份華興源創，確定發行價，加上中港股市做好，中資券商股炒上，有貨食胡先？



《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm