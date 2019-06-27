巴菲特慈善午餐轉場　選址米芝蓮三星餐廳

以破紀錄成交價投得巴菲特慈善午餐的虛擬貨幣Tronix(TRX，又稱波場幣)創辦人孫宇晨(Justin Sun)，在Twitter發文指，將於7月25日與「股神」巴菲特在三藩市的米芝蓮三星餐廳Quince共進午餐。



多年以來，巴菲特慈善午餐一直選址於曼哈頓的Smith & Wollensky。



90後的孫宇晨於國際虛擬幣界具名氣，他於2017年推出虛擬幣波場幣。據悉，他打算在午餐教89歲股神虛擬貨幣的真正投資價值，而一向無投資虛擬貨幣嘅股神話奉陪。



巴菲特慈善午餐今年的拍賣成交價再創歷史新高，高達456.78萬美元(約3,564萬港元)。活動已是第20屆，中標者可攜帶最多7名朋友與巴菲特共進午餐，拍賣所得全數會捐給Glide Foundation幫助三藩市地區的窮人以及無家可歸者。



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