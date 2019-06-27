【供樓注意】滙豐上調轉按利率　利息開支最多增4%

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣透露，近日按揭市場「一哥」滙豐銀行下調樓宇轉按貸款現金回贈，由原來最高2.1厘大削至1.5厘，而且300萬元以下的轉按貸款，「封頂位」亦由「P減2.75厘」升至「P減2.65厘」，變相將實際利率加至2.475厘。



以300萬元貸款額及30年按揭期計，滙豐實際按息上調0.1厘，意味轉按客戶每月要多供1.32%或155元，全期利息開支增加4.66%或55,905元。



滙豐發言人回應查詢時表示，一向有定期檢視按揭息率，並因應市場情況作出調整，優惠利率要視乎個別客戶與該行的關係而定。



市場人士相信，其他銀行將會陸續跟隨滙豐步伐，預計未來恒生銀行(00011)及渣打銀行(香港)，會將轉按貸款的現金回贈齊齊減至1.5%，另外中國銀行(香港)(02388)於按揭市場較為進取，可能為搶佔更高市佔率，將現金回贈保持於1.8%的較高水平。



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