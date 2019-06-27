【深度解構】郭台銘預言成真？更大金融海嘯正靠近？

全球代工「一哥」鴻海的創辦人郭台銘於6月2及3日接連重申，一場較2008年金融海嘯以來更大的海嘯即將來臨，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化。他認為原因之一是美國總統特朗普不會讓任何國家「佔便宜」。目前正正有此現象！簡而言之，他早前的所闡述冧市原因已逐步顯現出來，現在要關注的是：更大的金融海嘯正靠近嗎？



【郭台銘有甚麼預言？】

回看台灣媒體於6月2及3日報道，郭台銘警告，看到中美貿易戰愈演愈烈，科技戰也同時上演，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！



他強調，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今是第17次出現。



至於或嚴重過2008年金融海嘯的原因，他表示，外資動向說明了一切，最近看到5月外資瘋狂撤出台灣，新台幣大幅貶值，形成「股匯雙殺」，但這仍不是最糟糕的。



他解釋，美國對中國開打貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其他國家「鬆手」，到處追打！今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但進口來源國變化很大，中國大陸下降14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%，第六大南韓上升18.4%，第七大越南上升40%，第八大印度上升15.2%。



他指出，就是因為這些國家上升了這麼多，所以特朗普向墨西哥和印度「埋手」，即貿易戰擴大、且波及到其他國家的開端！南韓目前因為有《韓美自由貿易協定》(FTA)作保護，所以沒有被波及。



【特朗普說了甚麼？】

上述數據提到，越南對美國出口勁升40%，被視為中美貿易戰的唯一贏家。不過，特朗普沒有意欲讓贏家繼續贏！



外國傳媒報道，特朗普在周三(26日)啟程前往日本出席二十國集團(G20)峰會前接受訪問，嚴肅地表示貿易戰下一個目標可能就是「濫用所有制度最嚴重」的越南！



他指出，越南是「最嚴重的(制度)濫用國」，它在中美貿易戰之中坐享其成，「很多公司遷往越南，但越南比中國更利用我們，所以現在的狀況很有趣。」當被問及是否對越南加徵關稅，特朗普表示，正與越南「討論中」。



【企業騰騰震？】

事實上，為了避免中美貿易戰，各企業早前紛紛將生產基地「南遷」，越南便是許多大廠的首選。



早前有消息透露，蘋果公司(Apple Inc.)預計將15至30%的iPhone產能遷出中國，目標轉移地為墨西哥、印度、越南、印尼、馬來西亞等，其中越南與印尼是首選。南韓三星更一直是投資越南最積極的企業，近期更有傳將關閉最後一間在中國的手機廠，將生產線全面遷往越南。



【越南佔便宜？】

根據美國統計局數字，美國首季從越南入口按年急升40.2%，若能維持此增長速度，越南全年計對美出口將升至689.95億美元，一舉超越意大利、法國、英國及印度，成為美國第7大進口國，緊隨其後是印度，排名跳升兩級至第8位，英國則跌兩級至第9位。(本文附圖)



越南去年對美國出口達492.12億美元，成為美國第12大進口來源。今年首季，越南對美國出口升逾四成，超過南韓的18.2%增幅，相反，受貿易戰影響，期內中國對美出口銳減13.9%。



在貿易戰打擊和電子業進入放緩周期影響下，全球多個出口引擎均見「死火」，日本、南韓、新加坡，以及台灣的4月出口均呈萎縮，但期內越南整體出口仍有7.5%增長。



越南近年是全球經濟增長最快的國家之一，反映當地擁有成本低廉和充足的勞動力，加上營商環境不斷改善，外資紛紛在當地設廠，而中美貿易戰進一步加速供應鏈轉移至當地，有望成為「新世界工廠」。



另外，越南官方數據顯示，2019年首5個月當地已承諾的外商直接投資(FDI)規模達167.4億美元，較2018年大幅長69.1%，並創下4年新高。



期內，香港廠商在當地的投資金額達50.8億美元，排名第一；其次則為南韓及新加坡的廠商，分別達26.2億美元及20.9億美元。至於中國及日本廠商則分居第四及第五位。



【結局會如何？】

由此可見，郭台銘的解釋是合理的。若是這樣，結局就是更大的金融海嘯正在靠近。信不信由你。



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