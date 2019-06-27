僅僅是速度快？五方面揭秘更重要5G內容

世界流動通訊大會(MWC19 SHANGHAI)昨日(26日)在上海開幕，大會的焦點議題正是5G。這是一場數碼化革命，而不僅僅是速度的提升。



踏入2019年，韓國、美國、瑞士、英國及中國已相繼宣布5G商用，2019年已經成為5G商用元年。全球流動通訊系統聯盟(GSMA)預測，未來15年，5G將為亞洲經濟貢獻近9,000億美元(約7.02萬億港元)。



不過，5G的價值絕不僅僅是智能手機超過1Gbps的速度。關於5G，以下這五方面比速度更重要。



1.更優質的語音通話

Vo5G帶來的不僅僅是高清的語音通話，而且還會成為視頻通話、遠程呈現、虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)等5G服務的一部分。



2.更大的容量

5G規範的一個重要部分是mMTC(海量機器類通訊)，這種通訊的結果將是令人難以置信的，每平方公里可連接多達100萬台設備。



3.車輛編隊

5G將使無人駕駛汽車時代具有現實的可能性，因為5G將允許車輛之間實時通訊，交流車輛確切的速度和位置。



基於蜂窩的V2X(C-V2X)技術可以實現車輛編隊，從而令交通速度更快。連接在一起的車隊能夠在每車輛之間間隔一秒行駛，自動匹配彼此的速度和煞車。



車輛編隊意味着排在車隊前面的車輛將決定速度。雖然這可能會影響所有的車輛，但這項技術主要用於卡車和運輸，不僅使得貨物運輸更加高效，而且可以減少碳排放。



4.移動直播

現在你已經能夠在Facebook上直播360度VR全景視頻，但視頻質量非常糟糕。突發新聞直播也存在同樣的問題，就是解像度很低。



那麼，5G會改變直播嗎？美國電訊業巨頭AT&T與以色列編碼設備供應商LiveU開始合作，將5G應用於LiveU的高效視頻編碼(HEVC)便攜式廣播設備中。這兩家公司將測試5G技術對使用LiveU的HEVC便攜式廣播設備進行直播視頻製作的實際影響和性能增強效果。



5.人類健康

最大的擔憂就是對於健康的潛在問題，更確切地說，是在城市安裝更多天線以創建5G網絡，究竟會否更容易引發癌症？這是不少人的擔心。



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