全球經貿戰：特朗普威脅「晒冷」　中方這樣回應...

內地傳媒報道，中國外交部在每日例行新聞會中被問及：「據美媒報道，美國總統特朗普周三(26日)接受採訪時稱，中美雙方可能會在G20峰會期間達成協議，如達不成協議，他會對中國加徵額外關稅。」



對此，中國外交部發言人耿爽表示，威脅加徵關稅嚇不倒中國人，「中國人不信邪，不怕壓，從來不吃這一套。」他表示，希望美方認真聽一聽美國國內各個社會群體和廣大民眾反對貿易戰和加徵關稅的聲音，也能在G20期間認真聽一聽國際社會對保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。



另外，中國商務部聞亦就美國貿易代表辦公室舉行擬對華約3,000億美元貨品加徵關稅的聽證會一事作出回應。發言人高峰表示，超過九成的代表反對加徵關稅。在314名代表發言中，有303名代表反對，佔比達到96%。美國業界普遍認為，加徵關稅將損害美國的就業和經濟，直接衝擊美國消費者。

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