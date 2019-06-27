【大預測】未有5G加持　新iPhone想谷銷量要靠呢幾招...

距離一年一度的新iPhone發布還有不足3個月，市場最為關注當Apple未能趕及為讓2019年新iPhone有5G加持之際，究竟Apple仲有咩招數可以在銷量方面力挽狂瀾？



根據市場調研機構IDC的報告，去年蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone出貨量下跌3.2%；而全球整體手機出貨量亦出現跌至近2014年水平，令外界擔憂Apple的前景。甚至有分析認為，iPhone的銷量已經見頂，未來隨着用戶換機周期變長，銷量恐將連年下跌。尤其是5G時代已經開始，但5G版iPhone仍未見蹤影，對iPhone而言將是近年來最重大的考驗！





●沿用上代設計 後置三鏡頭

根據目前流傳的資訊，基本上已能確定2019年新一代iPhone最大的改動在於後置鏡頭的設計。據知名網絡紅人、有「爆料大神」之稱的Onleaks所透露的情報，新款的iPhone大致仍沿用前代iPhone X開始的設計，「一個款用三代」已是Apple近年的常規。不過，機背則將有大變，加入一個方框設計，撘載三個後置鏡頭(參見附圖一)；iPhone XS及XS Max的後繼機款均會採用該設計；而XR的後繼機則會是雙鏡頭。



這次是首度有iPhone採取三鏡頭(傳為標準、廣角及遠攝鏡)設計，料攝影功能將會大幅提升。此外，前置鏡頭亦會由iPhone XS系列與XR系列的700萬像素，升級至1,000萬像素。



●全新夜拍模式

除了在硬件上的升級外，科技界媒體人Max Weinbach早前亦爆料，今年的新款iPhone將升級其夜拍功能，強化低光源攝影。據了解，全新的夜拍模式將透過軟件演算，提升亮度與降低雜訊。



●容量128GB「起錶」

目前iPhone XS及XS Max只有64GB、256GB及512GB三種容量可選。事實上，對於不少用家而言，64GB的容量實在太少，而256GB又用不盡。分析指出，Apple不推出128GB版本的做法，是為了讓更多買家選購更昂貴的256GB版本。不過，根據外國科技網站gsmarena的消息，新一代iPhone將取消64GB版本，改為128GB版。對於不少用家而言，這是一個更「抵買」的選項，料可吸引不少換機客。



●雙藍牙連接

Macotakara的報道指出，今年推出的新iPhone會配備新的功能，該手機同時連接兩件藍牙音響裝置，例如兩個藍牙耳機，讓兩名用戶可以同時聽歌。



●電池續航力提升

外國傳媒引述手機零件生產商Olixar洩漏的數據指出，今年三款新iPhone的電池容量均有所提升，當中iPhone XR的繼任機款將有3,110mAh的電池容量；而另外兩款新機亦分別有3,322mAh及3,322mAh的容量。不過，有分析師亦指出，新iPhone的重量及機身厚度或會因電池增大而上升。



●雙向無線充電機制

有「最強Apple分析師」的郭明錤在報告中指出，新款iPhone預計採用雙向無線充電機制，且能夠對新款AirPods進行無線充電，令iPhone與AirPods耳機有更佳的綜合體驗。



●Touch ID重現江湖？

自iPhone X起，臉部識別技術Face ID便取代了過往指紋識別的Touch ID。然而，根據外媒報道，早前Apple再有一項關於屏下指紋技術的專利獲通過，意味着Touch ID回歸的機會又再提高！不過，現時距離秋季布會尚餘時間不多，全新的Touch ID未必能趕及在2019年的iPhone上出現，但未來出在新iPhone的機會大大增加！



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【價格不會下調？】

Barclays分析師表示，新iPhone的設計變化較去年少。外國知名科技資訊網《PhoneArena》認為，儘管新iPhone在外形上沒有太大改變，但因為增加了攝影鏡頭，預測價格水平將會與2018年相若，沒有下調的空間。



【得益於華為封殺令？】

事實上，近年在智能手機市場急速冒起華為因被美國封殺，未來或將不能使用Android系統及相關的應用程式商店等服務。那麼iPhone能否乘機擴大其市場佔率呢？



有外國媒體分析認為，Android用家不再可能會因華為被封殺，而轉投iOS系統；而且華為的旗艦手機與iPhone的售價仍有一段距離，故大多數的華為用家應會改用三星等Android手機。



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